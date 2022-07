Calciomercato Juventus, batticuore Zaniolo: l’attesa ribalta tutto

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a monitorare con attenzione ciò che succede nella Capitale. Ma aleggia un certo pessimismo.

La prima uscita stagionale di solito dice poco o nulla della stagione che verrà. Del resto, si sa, non ci si può basare sul calcio di luglio. Tuttavia, chi ha avuto modo di assistere all’amichevole giocata la scorsa notte dalla Juventus contro il Chivas di Guadalajara avrà sicuramente captato delle sostanziali novità rispetto alla passata stagione. Al di là del risultato finale, sebbene vincere non faccia mai male. Sì, anche in un match che conta poco come quello andato in scena a Las Vegas contro i messicani. L’impatto dei nuovi, nonostante abbiano visto il campo solo per una manciata di minuti, c’è stato eccome.

Bremer, Pogba, Di Maria: ognuno di loro ha lasciato delle indicazioni positive. Segno evidente che i colpi di mercato potranno incidere sul difficile percorso che attende nei prossimi mesi la squadra bianconera. Chiamata a riscattare una stagione fallimentare, nella quale dopo undici anni la Signora è rimasta a secco di titoli.

Calciomercato Juventus, Zaniolo più lontano: perché il tempo è un cattivo alleato

Massimiliano Allegri si aspetta ancora qualche regalo da parte della dirigenza da qui a fine agosto, quando il calciomercato chiuderà i battenti. Potrebbe arrivare un altro difensore, quasi certamente si continuerà a rafforzare il centrocampo. E l’attacco? Per adesso il direttore sportivo Federico Cherubini sta lavorando al cosiddetto vice-Vlahovic. In attesa di capire se ci siano margini per riprendere Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, sembra tramontare – per il momento – l’ipotesi Zaniolo. Il fantasista della Roma ha ritrovato serenità nel ritiro portoghese della squadra giallorossa e l’acquisto di Paulo Dybala potrebbe averlo convinto a restare nella Capitale. Come ha spiegato il giornalista del Messaggero Gianluca Lengua a Radio Radio, “Zaniolo non è un giocatore che si vende negli ultimi giorni di mercato. Più il tempo passa e più il ragazzo ha possibilità di rimanere a Roma”.