Calciomercato, l’addio che fa esultare il mondo Juventus: “giostra” sbloccata

Calciomercato Juventus, l’ipotesi risoluzione diventa sempre più concreta e i bianconeri hanno già pronto il sostituto.

E adesso il centrocampo. Dopo aver riempito immediatamente il buco lasciato in difesa da Matthijs de Ligt, passato al Bayern Monaco, la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’acquisto di Gleison Bremer dal Torino, una volta superata l’agguerrita concorrenza dell’Inter, è stato un colpo di mercato sensazionale che in pochi si aspettavano. Pochi dubbi sul fatto che sarebbe arrivato un sostituto all’altezza. Ma era difficile prevedere che potesse avvenire in così poco tempo, visto che i nerazzurri erano in trattativa coi granata da mesi e sembravano a un passo dal giocatore brasiliano.

In attesa di capire quale sarà l’altro rinforzo per quanto riguarda il pacchetto arretrato, il lavoro della dirigenza bianconera si concentrerà principalmente sulla zona nevralgica del rettangolo di gioco. Che dal prossimo anno potrà fare affidamento su un giocatore totale come Paul Pogba. Ma sarebbe da ingenui pensare che il francese possa bastare per risanare un reparto che nella passata stagione è stato considerato l’origine di tutti i “mali”.

Calciomercato Juventus, l’addio di Ramsey apre le porte a Paredes

Ma il resto della “rivoluzione” non potrà passare che dalle uscite. La prima potrebbe essere quella di Aaron Ramsey, reduce da un triennio estremamente deludente a Torino. Il centrocampista gallese è in cima alla lista degli esuberi ma il problema principale è rappresentato dalla durata del suo contratto: l’ex Arsenal, negli ultimi sei mesi in prestito ai Rangers, andrà in scadenza solo la prossima estate. Nelle scorse ore la Juventus e l’entourage del calciatore hanno ricominciato a parlare di risoluzione. Tuttavia, si registra ancora distanza tra le due parti. I contatti però proseguono e parallelamente i bianconeri si stanno muovendo per mettere le mani sul sostituto. Che quasi certamente sarà Leandro Paredes del Psg, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.