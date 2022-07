Calciomercato Juventus, la pista Zaniolo torna ad infiammarsi: contatti per l’accordo

Calciomercato Juventus, Zaniolo sempre il nome caldo rovente dei bianconeri. Ecco come si trova l’accordo per l’arrivo immediato.

Non è un mistero, Zaniolo è sempre il re di questo mercato. La Juventus lo cerca e adesso lo vuole chiudere. Il giocatore vede già bianconero nel suo presente ma adesso bisogna consolidare la trattativa.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus non ha perso affatto le speranze di portarlo a Torino, sebbene la Roma non abbia ancora aperto alla possibilità di uno scambio, come invece avrebbe preferito la dirigenza bianconera visti i tanti esuberi in uscita. Ci sono stati nuovi contatti tra le parti e il procuratore del giocatore: ora si lavora a una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

Calciomercato Juventus, Zaniolo bianconero | Ecco come

La Roma infatti non aprirebbe allo scambio e, quindi, preferirebbe pagamento diretto del giocatore. Si potrebbe chiudere, infatti, con un operazione di prestito più conguaglio e poi un riscatto obbligatorio fissato alla fine della stagione.

La Juventus potrebbe acconsentire a questa proposta nonostante la prima volontà di chiudere tramite uno scambio. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni ma adesso l’asse Torino – Roma è più rovente del clima di questi giorni.