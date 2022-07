Juventus, infortunio Pogba: le ultime sulle condizioni del ginocchio

Juventus, arrivano importanti novità legate all’infortunio di Paul Pogba, fresco di ritorno all’ombra della Mole Antonelliana.

La campagna acquisti in corso è stata fin qui contraddistinta da operazioni importanti quanto altisonanti, sia in entrata che in uscita. Abbiamo in una prima fase assistito a nobili addii quali quelli di Dybala, Chiellini o Bernardeschi, senza dimenticare di quell’Alvaro Morata per il quale Cherubini e colleghi stanno a lungo lavorando al fine di garantirne un rientro a Torino.

In attesa del rientro di Chiesa, di evoluzioni sul fronte Zaniolo e su quello legato alla ricerca di un valido alter-ego a Dusan Vlahovic, i tifosi si aspettano ora le ultime limature al fine di sugellare una rosa che, ad oggi, figura comunque ben attrezzata per poter competere e dire la propria dopo una stagione pressoché deludente.

Juventus, le ultime sul ginocchio di Pogba

L’ultimo approdo risponde al nome di Gleison Bremer, arrivato dopo la telenovela Di Maria e l’approdo del Polpo Pogba, nonché in seguito alla cessione di de Ligt al Bayern Monaco. Andando però alle questioni di campo, ricordiamo come proprio in queste primissime uscite amichevoli della Vecchia Signora sono giunte immagini che hanno in parte lenito l’entusiasmo e la curiosità die tifosi.

Durante la tournee americana, infatti, il “nuovo” arrivato Paul Pogba ha destato preoccupazione, dopo aver abbandonato il campo di allenamento anzitempo. Le immagini e la sua andatura lasciano intendere di come ci sia stato qualche problema al ginocchio destro ma è al contempo giusto confidare in quel pollice alzato rivolto dal francese ai suoi compagni di squadra in campo.

A ciò si aggiunga il report di Filippo Bonsignore che ha sottolineato come non filtri grande preoccupazione ma semplice attesa per aggiornamenti destinati ad arrivare nelle prossime ore, tenendo conto del fuso orario rispetto all’Italia.