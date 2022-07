Calciomercato Juventus, beffa tremenda “capitale”: così lo prende il Milan

Si avvicina la fine del mese di luglio ma le voci di calciomercato che riguardano la Juventus non si placano di certo. La situazione.

Ci sono stati finora dei colpi importanti messi a segno dalla dirigenza bianconera. Campioni come Di Maria, Bremer e Pogba si sono aggregati alla formazione di Allegri, che non fa mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto. Certo mancano ancora alcuni tasselli ma ci sono ancora diverse settimane a disposizione per chiudere le trattative.

Manca all’appello sopratutto un attaccante, un bomber che possa giocare come spalla di Vlahovic oppure esserne il sostituto. Ma all’allenatore bianconero manca anche un giocatore che sappia dettare i tempi della manovra e prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà.

Calciomercato Juventus, per Cristante si fa sotto il Milan

Un calciatore che è stato accostato nel corso di questi mesi alla Juventus è stato Bryan Cristante, metronomo di centrocampo della Roma. Giocatore di spessore, nel giro della nazionale, elemento che sa dare ordine alla linea mediana. Un interesse che tuttavia pare essere stato sorpassato da quello per Paredes, che ha più le caratteristiche di playmaker.

Ad ogni modo il mediano azzurro potrebbe sì cambiare maglia ma non accasarsi ai bianconeri. Come ha rivelato Ilario Di Giovambattista su Twitter per Cristante sarebbe pronto a fare un’offerta il Milan, anch’esso a caccia di rinforzi in mezzo al campo. Rimane comunque tutto da capire se la Roma sarebbe pronta a cedere uno dei suoi migliori giocatori e a che cifra.