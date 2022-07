Calciomercato, la sentenza di Momblano: “Contatti Juventus-Mertens”

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Luca Momblano su uno dei profili monitorati dall’attacco.

In una sessione di calciomercato che ha riservato incredibili colpi di scena, occhio alle possibili sorprese, soprattutto per una Juventus che ha già riservato coup de theatre a non finire.

Dopo aver sistemato la difesa con Bremer e rinforzato il centrocampo con Pogba e le corsie esterne con Di Maria, le attenzioni di Cherubini sono rivolte inevitabilmente a puntellare la batteria offensiva. In realtà, sono due i tipi di profili monitorati dalla “Vecchia Signora”: un esterno a tutta fascia alla Zaniolo – fermo restando il ballottaggio, non ancora scemato del tutto, Kostic-Morata – e un vice Vlahovic all’altezza. Il primo nome sulla lista è Arnautovic, ma il Bologna fino ad ora non ha ancora aperto alla possibilità di separarsi dall’austriaco.

Calciomercato, Juventus-Mertens: la rivelazione in diretta di Momblano

Ecco perché non sono da escludere importanti novità. Intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, Luca Momblano ha infatti riferito di sondaggi esplorativi effettuati dalla Juventus non solo per il “Gallo” Belotti, che non ha ancora sciolto le. riserve sul suo futuro, ma anche per Dries Mertens, che ha rispedito al mittente l’ultima offerta contrattuale da 2,5 milioni di euro annui messa sul piatto dal Napoli, club dal quale si è separato ufficialmente dopo 8 stagioni vissuti da autentico protagonista. Ecco quanto riferito da Momblano:”Mertens e Belotti sono giocatori per i quali la Juventus ha avviato sondaggi esplorativi, contatti diretti.”

Al momento, chiaramente, si tratta soltanto di ipotesi di mercato e nulla più. Il belga ha più volte manifestato il desiderio di cambiare campionato, nel caso in cui non avesse raggiunto un accordo con il Napoli, per non essere “costretto” a sfidare i suoi ex compagni. La variabile “ambientale” non è da escludere, ma si tratta comunque di una traccia da attenzionare, e sulla quale vi forniremo maggiori informazioni nel corso delle prossime ore.