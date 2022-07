Calciomercato Juventus, corsa contro il tempo: Conte “silura” Allegri

Calciomercato Juventus, il tormentone Zaniolo continua a tenere banco:l’esterno giallorosso sarebbe finito nel mirino anche del Tottenham.

Fase di studio in casa Juventus. Dopo i fuochi d’artificio coincisi con l’addio di de Ligt ed il concomitante assalto a Bremer, con relativo “scippo” all’Inter, i bianconeri studiano con attenzione le prossime mosse, con la consapevolezza di poter affondare il colpo in tempi relativamente brevi solo nel caso in cui riuscissero a piazzare i tanti esuberi ancora sul groppone.

Condicio sine qua non che si adatta molto bene a spiegare la situazione concernente Nicolò Zaniolo, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024. I giallorossi sono poco propensi a fare sconti, e chiedono per il “bimbo d’oro” non meno di 50 milioni di euro. Tanti soldi, certo, che la Juve potrebbe “diluire” proponendo una formula alla “Locatelli”, con prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tuttavia, stando a quanto riferito da Tuttosport

Calciomercato Juventus, anche il Tottenham su Zaniolo: lo scenario

Stando a quanto riferito da Tuttosport, nelle ultime ore anche il Tottenham avrebbe mosso passi concreti per Zaniolo. Gli “Spurs”, però, si trovano nella stessa situazione della Juventus: dopo essersi resa protagonista di una prima parte di campagna acquisti davvero importante, i londinesi devono prima cedere, per poi acquistare. Mantra che Cherubini conosce molto bene, con i casi Ramsey, Rabiot ed Arthur che continuano a far tenere con il fiato sospeso alla “Vecchia Signora”, desiderosa di liberarsi di zavorre importanti. Un gioco a scacchi, con le pedine che potrebbero cominciare a muoversi vertiginosamente da un momento all’altro: Zaniolo è l’alfiere. Scacco matto!