De Ligt, gli allenamenti e l’ennesima provocazione alla Juventus

De Ligt e un’ennesima “provocazione” che non è piaciuta all’ambiente bianconero. Andiamo a ricostruire cos’è successo.

Stando alle ultime dichirazioni di Nagelsmann, la situazione con De Ligt in bianconero non sembra essere stata delle migliori. Le parole del mister tedesco hanno fatto discutere.

De Ligt avrebbe parlato direttamente con il mister tedesco dando informazioni sui propri allenamenti ai tempi in cui militava in bianconero. Queste le parole del mister che vengono riportate da ‘Goal.com’. sono una specie di sentenza che non ha fatto piacere all’ambiente bianconero.

De Ligt ‘sentenzia’ la Juventus: “Non è facile mantenere la forma in Italia”

Queste le parole riportate direttamente Nagelsmann: “Ho parlato con lui dopo l’allenamento e mi ha detto che la sessione di allenamento è stata la più dura degli ultimi quattro anni. È stato difficile, ma non così tanto.

E poi conclude: “Non ha giocato molti minuti la scorsa stagione e ho sentito dire che non è facile rimanere in forma in Italia”.