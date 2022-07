Calciomercato Juventus, ultim’ora UFFICIALE: c’è l’annuncio

Per il calciomercato della Juventus non c’è solamente da chiudere alcune trattative in entrata ma anche alcune importanti trattative in uscita.

Continuano ad essere giorni davvero molto caldi per la società bianconera, che sta lavorando a 360 gradi per far sì che alla corte di Allegri possano arrivare quei giocatori necessari per far sì che si possa cercare di vincere lo scudetto. Altri colpi sono attesi nel corso delle prossime settimane dopo gli arrivi di Di Maria, Bremer e Pogba.

Allo stesso tempo però il club sta lavorando anche sulle cessioni, volte a recuperare delle somme che possono costituire un tesoretto. Da poter poi magari reinvestire altrove. Dopo una lunga trattativa i bianconeri hanno trovato un importante punto d’incontro che “libera” un suo calciatore.

Calciomercato Juventus, risolto il contratto con Ramsey

La notizia è stata resa nota dall’account ufficiale Twitter della società: la Juventus ha trovato l’accordo con Aaron Ramsey riguardo la rescissione del contratto che legava il gallese ai bianconeri fino a giugno 2023. Il club ha augurato le migliori fortune al centrocampista, che non è riuscito ad esprimere le sue qualità in Italia.

Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey! pic.twitter.com/LV6TPZhv4U — JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2022

Arrivato dall’Arsenal, è stato frenato dagli infortuni e ha giocato meno di quanto ci si potesse aspettare e non ai suoi livelli. Nemmeno il prestito lo scorso anno ai Rangers è riuscito a rigenerarlo. La Juventus dunque ha trovato l’accordo per risolvere un contratto che pesava molto sul monte ingaggi.