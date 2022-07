Juventus, infortunio Pogba: Sky “rimescola” i tempi di recupero

Juventus, infortunio Pogba e tempi rimescolati. Ecco quando può rientrare il Polpo.

Il nome di Paul è stato sicuramente uno dei più importanti e ricorrenti di questa campagna acquisti, complice l’esigenza della Juventus di rinforzarsi nella regione mediana e l’anelito die tifosi ad abbracciare un giocatore che ha lasciato tanto a questa piazza e che sa di poter dare ancora molto ad una squadra desiderosa di riscatto.

Giunto nuovamente in bianconero, a parametro zero come accaduto circa una decade fa, mister 100 milioni ha infiammato animi ed entusiasmi dei tifosi, soprattutto alla luce delle importantissime defezioni palesate dalla rosa che in tanti credono e si augurano possano essere colmate con il centrocampista francese.

Approdato al J-Medical negli stessi giorni di Di Maria, Paul ha rappresentato il secondo dei tre acquisti importanti concretizzati da Cherubini ma in queste ultime ore ha destato non poca preoccupazione a mister e tifoseria tutta.

Juventus, le ultime su Pogba: Sky non ha dubbi

Durante il ritiro in America, l’ormai ex Manchester United ha lasciato il campo claudicante, arrecando allarmismi a staff e compagni nonché a chiunque sia consapevole della grande perdita che comporterebbe un infortunio serio di Pogba. All’inizio c’era un discreto ottimismo, complice quel pollice all’insù sciorinato dal giocatore proprio dopo essersi fatto male.

Le notizie giunte tra ieri e oggi andavano però nella direzione di una problematica interessante il menisco e che ha portato molti ad ipotizzare stop lunghi e importanti. A detta di Sky Sport, però, lo stop non dovrebbe essere superiore ad un mese, con possibile convocazione già per la gara di campionato contro la Roma.