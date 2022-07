Calciomercato, bomba Corsport:”Firmino-Juve: trattativa avanzata”

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno sciolto le riserve ed avrebbero deciso di virare con decisione su Roberto Firmino.

Il calciomercato, si sa, è fatto di spifferi, di rumours non smentiti che si diffondono in sordina e che improvvisamente prendono quota, regalando sorprese a non finire.

Ne sa qualcosa la Juventus, che in poco meno di 48 ore è riuscita a chiudere l’operazione Bremer, sfruttando i soldi ricavati poco prima dalla cessione di de Ligt. Ma l’opera di restyling dei bianconeri non è affatto finita qui. Sul fronte offensivo, infatti, si segnalano aggiornamenti che definire clamorosi sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Con un Alvaro Morata per il quale non si segnala ancora un’apertura convinta dell’Atletico Madrid, piuttosto recalcitrante ad avallare l’ipotesi di un nuovo prestito, si sarebbe fatta strada un pò a sorpresa la pista che porta a Roberto Firmino.

Calciomercato Juventus, colpaccio Firmino: le ultime de “Il Corriere dello Sport”

Il Corriere dello Sport in edicola stamani svela ulteriori particolari. Quella che porta all’attaccante del Liverpool non sarebbe solo una pazza idea, ma qualcosa di molto più concreto, al punto che la Juventus avrebbe già formalizzato un’offerta da 19 milioni di sterline, oltre 22 milioni di euro, per mettere le mani sul trentenne brasiliano di Maceio, legato ai Reds da un contratto in scadenza nel 2023. Un’offensiva d’altri tempi, insomma, condotta fin qui sotto traccia, lontana dalle luci dei riflettori, che avrebbe posto la Juventus in una posizione di assoluto vantaggio.

Stretto dall’arrivo di Nunez, Firmino ha bisogno di giocare con continuità, e proprio sul rebus Mondiale la “Vecchia Signora” avrebbe puntato le sue fiches, per convincere il brasiliano a vestirsi di bianconero. I contatti proseguiranno anche nei prossimi giorni, ma l’affare sembra essere giunta al suo turning point: trattativa in stato avanzato, con Allegri che potrebbe avere a disposizione a stretto giro di posto un altro campione attorno al quale plasmare la sua Juve formato Europeo.