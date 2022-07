Calciomercato, Jorginho: il segnale alla Juventus non passa inosservato.

Per poter completare l’organico la Juventus ha necessità di chiudere almeno un altro paio di colpi tra centrocampo e attacco. Oltre ad una punta vice Vlahovic, infatti, la Juventus necessita di una di un centrocampista che di professione faccia il regista.

Dopo aver tolto Rabiot dal mercato a causa dell’infortunio di Pogba, la necessità per il centrocampo resta la stessa: trovare un centrocampista che possa impostare il gioco come si deve. A tal proposito il nome che sembra più vicino alla Juventus in questo periodo è quello di Paredes, in uscita dal PSG ì, con il sogno Jorginho che invece sembrava essersi allontanato definitivamente. Stando alle ultime notizie rese pubbliche su Rai Sport, invece, sembra che le cose non stiano così.

Calciomercato Juventus, Jorginho non è inarrivabile: manda anche un segnale.

Paganini ha infatti rivelato che nelle ultime ore anche Jorginho ha mandato dei segnali alla Juventus di una possibile apertura: per questo, possiamo concludere senza particolari remore che la pista che conduce all’italoargentino non è chiusa definitivamente come si pensava. Chissà quindi che il futuro non riservi ai tifosi della Juventus l’ennesima sorpresa dopo una campagna di mercato che fino a questo momento è stata praticamente impeccabile.