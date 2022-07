Calciomercato Juventus, il regalo del Psg è doppio: ferita rimarginata

Calciomercato Juventus, doppio regalo per la Vecchia Signora, sempre più regina di questa campagna acquisti e desiderosa di rilanciarsi dopo le delusioni degli ultimi anni.

La strada tracciata sembra essere quella giusta, grazie ad un modus operandi attento e concreto che sta permettendo ai bianconeri di creare un felice equilibrio tra le uscite concretizzate a giugno e i nuovi approdi, finalizzati a rimpiazzare chi, come Dybala o Chiellini, abbia lasciato Torino.

A ciò si aggiunga anche la capacità di aver trovato un punto di svolta nella trattativa interna con Aaron Ramsey, volta all’allontanamento di un giocatore tecnicamente non più gradito ed economicamente rappresentante da tempo un grande peso. Fin qui, come visto, sono arrivati tre giocatori di importante caratura che impediscono però di credere che la campagna acquisti possa essersi già arrestata.

Calciomercato Juventus, il PSG propone il 2×1 per Paredes

Al netto delle defezioni ancora presenti, bisognerà cercare di capire anche come ovviare all’infortunio di Pogba, fulmine a ciel sereno che, seppur per non moltissimo, porterà Allegri a dover rinunciare a un giocatore che in tanti e per molto tempo hanno atteso.

Restando nella regione centrale di campo, in particolar modo, non sfugga quanto raccolto da Paolo Paganini che ha recentemente evidenziato come nel prossimo periodo si possa assistere ad un doppio approdo dal PSG.

Un po’come restituitoci anche dalla trattativa con la Roma per Wijnaldum, i ricchissimi d’oltralpe hanno adottato un modus operandi orientato all’allontanamento degli esuberi. In tale ottica si legga dunque la proposta dei francesi che, in occasione dei dialoghi ancora vividi e serrati per Paredes, hanno provato a inserire nuovamente il laterale Kurzawa, da tempo non più rientrante nel progetto capitolino.