Calciomercato Juventus, colpaccio dal Chelsea: Allegri ha detto sì

Calciomercato Juventus, tramontata definitivamente l’ipotesi Firmino dopo le parole di Klopp i bianconeri seguono un’altra pista.

Il club bianconero non ha mai rinunciato per davvero al possibile ritorno di Alvaro Morata: la dirigenza e Massimiliano Allegri ci sperano ancora, benché sappiano che il loro sogno potrebbe non avverarsi mai. In tal caso resterebbe da risolvere, dunque, un problema che definirlo prioritario sarebbe poco. Cercare un attaccante che possa essere all’altezza del progetto bianconero. Qualora l’accordo con l’Atletico Madrid dovesse sfumare, non sarà certo facile individuare un profilo che possa fare al caso di Allegri e sposarsi bene con l’ambizioso piano stagionale dell’allenatore livornese. C’è tuttavia un nome che sembra circolare con sempre più insistenza, negli ambienti vicini alla società piemontese.

Secondo Sky Sport, infatti, il club avrebbe già messo gli occhi su un certo giocatore e sarebbe seriamente intenzionato ad acquistarlo in alternativa a Morata.

Calciomercato Juventus, Werner ipotesi sempre più concreta

Il profilo in questione è quello di Timo Werner del Chelsea, che ha in effetti tutti i requisiti di cui i bianconeri sono in cerca: può giocare sia da esterno che da prima punta e questo basta a renderlo molto appetibile agli occhi di Allegri. Non traggano in inganno le statistiche relative al suo rendimento in terra britannica. Il tedesco non ha tirato fuori il meglio di sé nel corso della parentesi londinese. Ma è altrettanto vero che è un giocatore che sa il fatto suo. Basta metterlo nelle condizioni di giocare come sa. Piace il fatto che sia sì un centravanti, ma che sia anche molto versatile: se l’affare andasse in porto, Werner potrebbe essere impiegato nel duplice ruolo di vice Vlahovic e di suo partner, perché la sua duttilità è tale da renderlo perfetto tanto per un ruolo quanto per l’altro.