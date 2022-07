Calciomercato Juventus, no stop Paredes: lo scambio accontenta tutti

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Paredes: lo scambio che accontenta tutti. Le ultime indiscrezioni rilanciate da “La Stampa”.

La situazione legata al futuro di Paul Pogba sta inevitabilmente tenendo banco in casa Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che le strategie di mercato della “Vecchia Signora” sono inevitabilmente subordinate all’entità dell’infortunio accorso alla mezzala francese, che potrebbe anche stare fuori per più di due mesi.

Ecco perché la posizione di Rabiot – che fino a qualche settimana fa era assolutamente in bilico – è tornata nuovamente in “ballo”. Sta di fatto, che la Juve ha da tempo programmato un vero e proprio assalto per Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza al Psg che non rientra nei piani del club transalpino. L’ex Roma piace e non poco a Max Allegri, che ne farebbe il punto nodale del proprio scacchiere tattico, alter ego di quel Miralem Pjanic che proprio con il tecnico livornese è stato capace di esprimersi al meglio delle sue possibilità.

Calciomercato, Juventus-Paredes: scambio a sorpresa

Interessanti aggiornamenti sono stati forniti dal quotidiano “La Stampa”, secondo cui anche nella giornata di ieri ci sarebbero stati dei contatti tra le parti per provare a trovare una soluzione che possa accontentare tutti. La valutazione di Paredes si attesta sui 15-20 milioni di euro, ma non è escluso che nell’affare venga inserito anche Moise Kean, che in questo pre-campionato ha fornito segnali piuttosto incoraggianti, con la doppietta siglata contro il Barcellona a suggellare un periodo di forma smagliante dell’attaccante italiano, che è ancora di proprietà dell’Everton. Ecco perché la Juve – prima di inserire eventualmente Kean come parziale contropartita – dovrebbe prima riscattarlo dai Toffees.