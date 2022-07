Calciomercato, Radio Radio: “Veretout alla Juventus: c’è l’offerta”

Calciomercato Juventus, l’offerta per Veretout per rimpolpare la mediana: ecco l’ultima indiscrezione rilanciata da Radio Radio.

Proseguono i lavori in casa Juventus, con i bianconeri che devono far fronte all’infortunio di Paul Pogba, che ha inevitabilmente cambiato quelle che fino a poco tempo fa apparivano come strategie consolidate.

Ed ecco dunque che oltre all’acquisto di Leandro Paredes, primo nome nella lista dei desideri della Juve, che però non ha ancora trovato la quadra definitiva con il Psg, potrebbero essere scandagliate anche altre piste. Come riferito da Radio Radio, infatti, l’ultima idea di Cherubini porterebbe di nuovo nella Capitale, sponda Roma, ma questa volta non per Zaniolo. Stando a quanto riferito da Ilario Di Giovambattista, infatti, sarebbe Jordan Veretout il tassello cercato dai bianconeri per rimpolpare il proprio centrocampo.

I sondaggi esplorativi avrebbero portato la Juve alla formulazione della prima offerta ufficiale da parte della “Vecchia Signora”, che ha proposto alla Roma un prestito oneroso. Ricordiamo che l’ex Fiorentina ha diversi estimatori in Ligue 1, con il Marsiglia che sembrava aver mosso passi convinti in vista della fumata bianca definitiva. L’addio di Veretout sbloccherebbe il sempre più probabile acquisto di Georginio Wijnaldum: staremo a vedere, però, se e in che modo l’irruzione della Juve potrà cambiare gli scenari.