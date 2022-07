Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: “Chiesto un mediano alla Roma”

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo nel mirino: secondo quanto riportato, i bianconeri avrebbero chiesto un mediano alla Roma.

L’infortunio di Paul Pogba cambia inevitabilmente le carte in tavola in casa Juventus, obbligando i bianconeri ad intervenire nuovamente sul mercato, portando a casa una mezzala che possa sopperire all’assenza dell’asso francese.

E così, oltre a portare avanti parallelamente gli affari Morata e Zaniolo – la sensazione è che alla fine solo uno dei sue possa approdare all’ombra della Mole – la Juve si muove anche per rimpolpare il centrocampo. Posto che Paredes è il primo nome sulla lista – con il Psg i dialoghi vanno avanti, al punto che la svolta potrebbe materializzarsi a fronte di una valutazione totale da circa 15-20 milioni di euro – occhio alle possibili sorprese.

Calciomercato, “la Juventus ha chiesto un centrocampista alla Roma”

Con un post apparso sui propri profili social, Enrico Camelio ha rivelato come – a seguito dell’infortunio accorso a Paul Pogba – la Juventus avrebbe chiesto alla Roma un centrocampista. Non è stato svelato il profilo del mediano in questione; va da sé che da tempo i bianconeri hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per Bryan Cristante, che fa gola anche al Milan. Chissà che non sia proprio l’ex incontrista dell’Atalanta il profilo monitorato dalla Juve per tamponare la momentanea assenza di Pogba, vittima di un infortunio al menisco che potrebbe compromettere in maniera deleteria la prima parte di stagione della “Vecchia Signora”.