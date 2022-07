Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: accordo trovato con il Lipsia

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: l’accordo tra i due club è totale. Ecco la fumata bianca definitiva tanto attesa.

Nell’opera di restyling cui andrà incontro la Juventus in quest’ultimo mese della sessione estiva di calciomercato, una voce importante non può non essere costituita dalla corsia mancina, vera e propria spada di Damocle dello scacchiere bianconero da diverse stagioni.

I segnali lanciati da Alex Sandro in questo pre-campionato fanno il paio con quelli evidenziati nelle ultime stagioni dall’ex laterale del Porto, reduce da prestazioni che definire impalpabili ed incostanti sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2023, Alex Sandro però è difficilmente cedibile: ecco perché, in concomitanza dell’approdo in bianconero di Cambiaso, il principale indiziato a partire sembra essere Luca Pellegrini, la cui eventuale cessione libererebbe un altro slot da utilizzare con un acquisto mirato.

Nel novero dei papabili nomi per la corsia mancina va però depennato il profilo di David Raum: come rivelato da Sky.de, l’Hoffenheim ha raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’esterno al Lipsia. La fumata bianca è imminente, al punto che mancherebbe solo la fumata bianca per suggellare il tutto. Dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, ecco l’accelerata decisiva: Raum sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore del Lipsia.