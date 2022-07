Calciomercato, Juventus e Roma sbigottite: firma a sorpresa

Niente da fare per le due big italiane, adesso l’obiettivo potrebbe essere completamente ridimensionato. Ecco cosa può succedere.

Sia Juventus che Roma speravano di arrivare a chiudere un profilo decisamente importante, trattasi di Douglas Luiz, il nazionale brasiliano centrocampista dell’Aston Villa.

Stando però alle ultime indiscrezioni, il club inglese starebbe aspettando il sì del giocatore per il prolungamento di contratto. Operazione che potrebbe quindi concludersi dando una quasi ufficiale impossibilità di cessione da parte del club che inizialmente sembrava un volere anche dello stesso giocatore.

Calciomercato Juventus, L’Aston Villa vuole il prolungamento con Douglas Luiz

Douglas Luiz potrebbe quindi rimanere in Inghilterra e all’Aston Villa. Il club inglese è propenso per il continuo in rosa e cerca il prolungamento di contratto con tanto di sì dello stesso centrocampista, come scrive anche il ‘Telegraph’.

Nulla da fare quindi per i due club italiani (Juventus e Roma) che si erano interessati alla possibilità di tesserare il giocatore brasiliano.