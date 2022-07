Calciomercato, all in Juventus: “44 milioni più una contropartita per Milinkovic”

Attenzione a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore di un calciomercato della Juventus che continua a rimanere bollente.

La società bianconera continua a lavorare sodo quando ormai manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A. L’esordio di Bonucci e compagni è fissato nel giorno di Ferragosto, quando ci sarà da affrontare il Sassuolo. Nell’attesa il tecnico Massimiliano Allegri spera di poter contare su altri volti nuovi per avere una squadra sempre più forte e competitivo.

A centrocampo i piani del club si sono complicati dopo che Pogba ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo. La Juventus continua a cercare un nuovo playmaker, ma rimane vivo il sogno di ingaggiare Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio che senz’altro farebbe compiere un grande salto di qualità alla linea mediana bianconera.

Calciomercato Juventus, Rugani inserito nella trattativa?

Come ha rivelato il giornalista Momblano a “Juventibus” la società bianconera non ha ancora perso la speranza di arrivare al centrocampista della Lazio. Ed è pronta a rilanciare l’offerta per convincere il patron Lotito a lasciarlo partite. La Juventus sarebbe intenzionata a versare 44 milioni di euro più il cartellino di Rugani, per una valutazione complessiva di 60 milioni di euro.

Nelle ultime ore però si è parlato anche di una possibile cessione del difensore all’Empoli (per lui sarebbe un ritorno), visto che i toscani hanno ceduto Viti al Nizza e stanno cercando un sostituto al centro della difesa.