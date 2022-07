Calciomercato Juventus, c’è la sentenza di Matteo Moretto. I bianconeri ed Allegri lo vogliono a tutti i costi.

Come sovente evidenziato, la squadra juventina necessita in questo momento di diversi accorgimenti, al netto delle già plurime entrate concretizzate dall’attento e tempestivo Cherubini.

In attesa di comprendere in che modo l’infortunio di Pogba influenzerà il mercato e le prossime scelte tattico-tecniche, sono ancora diversi gli aspetti da limare e migliorare in vista del prossimo campionato. Bremer ha di fatto ovviato all’uscita di de Ligt ma non sembra poter bastare il solo brasiliano da un punto di vista numerico, a maggior ragione se dovesse attualizzarsi un’uscita di Rugani.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole solo Morata

Così come il fronte difensivo, anche l’attacco andrà incontro a delle modifiche, ulteriori a quelle già arrivate fin qui. Allegri e colleghi sono alla ricerca di un giocatore che possa condividere degnamente l’attacco con Vlahovic, Di Maria e Chiesa, apportando al contempo una valida alternativa al serbo ex Fiorentina.

I nomi più caldi restano quelli di Morata e Depay, cui potrebbe aggiungersi, come raccontatovi, anche quello di Dries Mertens. Stando a quanto emerso dal resoconto di Matteo Moretto, in lizza alla wish list resta l’Alvaro ex Real Madrid, autentico pupillo del tecnico livornese che ha già esplicitamente richiesto di volere l’eclettico spagnolo.

La Juventus farà un tentativo serio, cercando di limare il gap venutosi a creare con l’Atletico Madrid.