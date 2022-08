Calciomercato, all in Zaniolo: Juventus spalle al muro

Giorni sempre molto caldi per il calciomercato della Juventus, con i bianconeri al lavoro per puntarellare l’organico nel migliore dei modi.

Manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A, giorno 15 la Juve dovrà vedersela contro il Sassuolo. Effettuare una partenza sprint sarà fondamentale per rimanere nel gruppone delle squadre che lotterà per il tricolore. Una lotta che quest’anno rischia di essere ancor più numerosa. La dirigenza dunque al più presto dovrà trovare i rinforzi giusti da affidare nelle mani di mister Allegri.

L’attacco è uno dei reparti che ha bisogno di volti nuovi e del resto alla fine della passata stagione hanno lasciato Torino diversi elementi di spessore tra cui Dybala e Morata. Uno degli obiettivi di mercato della Juventus continua ad essere Nicolò Zaniolo. Ma la strada per arrivare al jolly offensivo è in salita, difficile trovare una intesa per arrivare al suo ingaggio.

Calciomercato Juventus, il Tottenham pronto all’assalto per Zaniolo

La corsa al numero 22 della Roma per la Juventus potrebbe complicarsi sempre più visti gli ultimi rumors che arrivano a riguardo sul suo futuro.

Come ha rivelato infatti Ilario Di Giovambattista su Twitter il Tottenham avrebbe rotto gli indugi dopo la prestazione di Zaniolo nello scontro diretto giocato in Israele. Con Paratici che avrebbe chiesto la disponibilità a trattare il suo cartellino con Tiago Pinto. Inutile sottolineare come gli Spurs sarebbero una rivale pericolosa per la Juve, visto che può mettere sul piatto una somma importante per convincere la Roma a cedere il suo gioiello.