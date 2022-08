Calciomercato Juventus, “alleanza” a sorpresa con l’Inter: ora si chiude

E’ iniziato il mese di agosto e per la Juventus ci sono ancora tante trattative di calciomercato da chiudere in tempi stretti.

Bisogna guardare all’inizio del campionato, che è ormai sempre più vicino. Giorno 15 per i bianconeri ci sarà la prima sfida di serie A contro il Sassuolo. Iniziare con il piede giusto sarà fondamentale per poter lottare per lo scudetto, la Juventus sa benissimo che dovrà sudare per rimanere agganciata al treno delle squadre che duelleranno per il tricolore.

Ad Allegri servono altri rinforzi e la dirigenza sta cercando di accontentare le sue richieste nel minor tempo possibile. Almeno un altro innesto per reparto, con la priorità che in questo momento sembra riguardare l’attacco. Che anche numericamente ha bisogno di volti nuovi dopo le tante partenza che si sono registrate.

Calciomercato Juventus, Pinamonti all’Atalanta sblocca Muriel?

Come ha spiegato il giornalista Gianluca Di Marzio su Twitter, quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per far sì che si possa arrivare al trasferimento di Pinamonti all’Atalanta. L’interesse degli orobici per l’attaccante dell’Inter va ormai avanti da tempo, ma finora non si è riusciti a trovare l’intesa. Mancherebbe però poco all’approdo del centravanti alla corte di Gasperini.

L’arrivo di Pinamonti all’Atalanta di fatto faciliterebbe l’addio di Muriel, che vedrebbe ridursi sempre più lo spazio. Il colombiano viene valutato attorno ai 12-15 milioni di euro e la Juventus è molto interessata a lui, capace di giocare anche come attaccante esterno.