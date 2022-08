Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco | Cosa dicono i bookmaker

Giorno dopo giorno sembrano cambiare sembrano cambiare le priorità di calciomercato di una Juventus che vuole tornare al più presto a vincere.

La società bianconera vuole iniziare il mese di agosto nel migliore dei modi, portando alla corte di mister Allegri quei giocatori in grado di elevare il tasso tecnico della squadra bianconera. Finora sono stati tre gli innesti di spessore per la Juventus (Bremer, Di Maria e Pogba), ma non ci sono dubbi sul fatto che la volontà di Cherubini e soci è quella di riuscire a rinforzare ancora tutti i reparti con almeno altri tre volti nuovi.

Anche numericamente il settore del campo che più di altri necessita di acquisti pare essere l’attacco, viste le partenze che si sono registrate alla fine della passata stagione. Su tutte quelle di Paulo Dybala e Morata.

Calciomercato Juventus, quota bassa per Muriel in bianconero

Sono i tanti nomi che stanno circolando nell’ultimo periodo e non potrebbe essere altrimenti visto che si avvicina l’inizio della serie A. Mentre sono in calo le quotazioni di Nicolò Zaniolo c’è da dire che i bookmakers sembrano avere pochi dubbi su quello che potrebbe essere un nuovo colpo della Juventus. Come riportato infatti dal sito agipronews.it infatti gli analisti di Snai quotano il passaggio di Luis Muriel solo 2,50 volte la posta. Sarebbe dunque il colombiano in pole position tra le possibili scelte della società, che continua a tenere d’occhio anche i gioielli del Sassuolo Berardi e Raspadori. Quotati 7,50 la posta. Molto complicato invece l’approdo di Mauro Icardi alla corte di Allegri. La firma dell’argentino con la Juventus è in lavagna a quindici.