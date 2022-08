Calciomercato Juventus, la storia si ripete: “sparito” sui social

Continuano a essere giorni davvero bollenti per quanto riguarda le trattative di calciomercato della Juventus. Cosa succederà nelle prossime settimane?

La dirigenza bianconera adesso deve iniziare a serrare i tempi e portare alla corte di Allegri quei giocatori necessari per poter ambire alla conquista dello scudetto. Finora sono stati tre i colpi messi a segno da Cherubini e soci ma l’impressione è che ne servono altrettanti per rendere la Juventus una squadra sempre più forte e competitiva.

Volti nuovi sono dunque in arrivo in tutti i reparti, anche in difesa dove dovrà arrivare per forza di cos un nuovo centrale, visto che a quanto pare Rugani è sul piede di partenza. Più destinazioni possibili per l’ex Empoli, chiamato a prendere presto una decisione in merito. Come al solito sono tanti nomi che vengono accostati alla squadra bianconera ma tra quelli più caldi c’è quello del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Calciomercato Juventus, nei prossimi giorni si decide il futuro di Milenkovic?/h2>



Il calciatore è ormai da tempo sui radar della Juventus e non potrebbe essere altrimenti, visto che stiamo parlando di un centrale che sa giocare anche come esterno destro e che non disdegna la via della rete, sfruttando le sue abilità nel gioco aereo. Milenkovic è finito anche nel mirino dell’Inter e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per decidere il suo futuro. Non è da escludere in ogni caso che possa continuare anche ad essere un giocatore della Fiorentina. Tutto da decidere, insomma, ma il momento clou sembra essere vicino. Visto che – come sottolinea Fiorentinanews.com – da qualche ora il calciatore ha abbandonato i social, proprio come qualche mese fa fece anche Dusan Vlahovic. Che sia un indizio di un suo imminente trasferimento altrove?