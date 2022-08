Calciomercato, Juventus-Paredes: prima svolta | Richiesta ufficiale

Calciomercato, dall’Argentina svelano le cifre dell’operazione che porterà il centrocampista del Psg a Torino.

Per un brasiliano che esce, c’è un argentino che arriva. Movimenti in salsa sudamericana in in casa Juventus, chiamata a sistemare un centrocampo che nelle prime settimane della nuova stagione – si spera non oltre questo lasso di tempo – non potrà contare su Paul Pogba. Il francese, arrivato a parametro zero dal Manchester United, si è subito fatto male durante la tournée statunitense e gli esami hanno rilevato una lesione al menisco. Un infortunio che normalmente non esige tempi di recupero molto lunghi ma tutto dipende dalla tipologia di intervento. Se si renderà necessario procedere con la sutura, allora Pogba rischia di stare fuori fino a dicembre, saltando pure il Mondiale con la sua Francia.

La Juventus si cautelerà dunque con Leandro Paredes, regista argentino in uscita dal Psg. Un giocatore che con ogni probabilità entro la fine del mercato sarebbe arrivato ugualmente a Torino, ma i problemi fisici del “Polpo” hanno imposto un’accelerata alla trattativa.

Calciomercato, il Psg chiede 20 milioni per l’ex Roma

I bianconeri sborseranno all’incirca venti milioni di euro per assicurarsi il centrocampista che in passato ha già giocato in Italia, vestendo le maglie di Chievo, Empoli e Roma. La cifra richiesta dal Psg per liberarlo, l’ha svelata nelle scorse ore il media argentino Tyc Sports. E si tratterebbe di una non indifferente minusvalenza per il ricco club parigino, che tre anni e mezzo fa ne spese il doppio per accaparrarselo dai russi dello Zenit. Paredes attualmente ha un contratto fino al 2024 ma è da settimane in trattativa con la Juve e da fonti vicine al giocatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento. La Signora spera di concludere l’affare non appena avrà ceduto il brasiliano Arthur al Valencia di Gattuso.