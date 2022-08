Calciomercato Juventus, pedina di scambio con la Lazio: Milinkovic arriva così

Continuano i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus in questi primi giorni di agosto, con la serie A che ormai è alle porte.

Sono decisamente grandi le ambizioni del club bianconero e lo testimoniano anche i colpi che sono stati messi a segno finora dalla dirigenza. Tre colpi di spessore da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, anche se l’impressione è che nei prossimi giorni dovranno essere altrettanti i nuovi arrivi per poter vedere una Juventus competitiva sia in Italia che in Europa.

A centrocampo è arrivato Paul Pogba a parametro zero, ma purtroppo il calciatore francese si è subito infortunato e ancora non si conoscono i tempi di recupero. Uno stop che senza dubbio può cambiare le strategie di calciomercato della Juventus in questo mese di agosto. I tifosi aspettano con ansia novità.

Calciomercato Juventus, Pellegrini possibile contropartita per il serbo

Non è un mistero che Allegri voglia avere a disposizione per la sua squadra un playmaker, un giocatore che sappia dettare i tempi della manovrae prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà. Allo stesso tempo però si potrebbe cercare anche un centrocampista con altre caratteristiche e uno degli obiettivi più caldi continua a rimanere Milinkovic-Savic, stella biancoceleste. La Lazio – stando ai rumors circolati nelle ultime ore – è interessata ad un giocatore della Juventus vale a dire Luca Pellegrini, esterno sinistro. E non si esclude che i bianconeri possano inserire il laterale come parziale contropartita proprio in una potenziale offerta per Milinkovic-Savic. Un modo magari per abbassare la somma da versare nelle casse dei capitolini. Il presidente Lotito infatti chiede almeno 70 milioni di euro per lasciarlo partire.