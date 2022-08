Calciomercato Juventus, accelerata Arthur-Valencia | La formula dell’accordo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento davvero molto caldo in questi primi giorni di agosto.

Si avvicina sempre più l’inizio del prossimo campionato di serie A e la dirigenza bianconera deve fare di tutto per portare a Torino quei rinforzi richiesti da mister Allegri. Servono almeno altri tre acquisti per cercare di rendere la Juventus una squadra sempre più forte e competitiva. Una formazione che possa lottare ad armi pari con le altre big per lo scudetto e che possa farsi largo anche in Champions League.

Non ci sono però solamente acquisti in cantiere per la squadra bianconera, che prima di ufficializzare altri innesti dovrà prima cercare di sfoltire La sua rosa. Cessioni necessarie per far cassa e risparmiare qualcosa sul monte ingaggi. Il maggiore indiziato a partire nei prossimi giorni sembra essere Il centrocampista brasiliano Arthur.

Calciomercato Juventus, Arthur al Valencia in prestito gratuito

L’ex calciatore del Barcellona ha un ingaggio pesante per le casse bianconere ed è finito sulla lista dei partenti della Juventus. Ad essere interessato all’ex regista del Barcellona è soprattutto il Valencia, allenato da Rino Gattuso. Nelle ultime ore i contatti tra le parti si stanno intensificando.

La formula della trattativa (sempre più calda) tra #Juve e #Valencia per #Arthur: prestito gratuito con i bianconeri che copriranno una parte dell’ingaggio⏳🇪🇸 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 3, 2022

E come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti su Twitter l’accordo non sembra essere molto lontano. La formula del trasferimento di Arthur alla squadra spagnola dovrebbe essere quella di un prestito gratuito, con la Juventus che sarà chiamata anche a versare una parte dell’ingaggio del calciatore. L’impressione è che appena i bianconeri riusciranno a liberare delle caselle a centrocampo accelereranno per portare a Torino il playmaker richiesto da mister Allegri, con Paredes del PSG che continua a rimanere in pole position.