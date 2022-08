Calciomercato Juventus, Pjanic ora o mai più: incontro in giornata

Sono ore davvero molto calde per quelle che potrebbero essere le mosse di calciomercato della Juventus a pochi giorni dal via del campionato.

Nel giorno di Ferragosto la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo per disputare la prima partita della serie A contro il Sassuolo. Il tecnico avrebbe senz’altro voluto avere la rosa al completo a sua disposizione, ma per chiudere alcune trattative ci vorrà ancora tempo. E del resto fino a fine mese ci sarà spazio per acquisti e cessioni.

I bianconeri ancora cercano un elemento per reparto, con l’incognita dei tempi di recupero di Pogba che potrebbero far cambiare le strategie della società per quanto riguarda il centrocampo. Difficile al momento capire quando il francese potrà tornare a disposizione di mister Allegri. Una cosa è certa, che almeno un volto nuovo in quella zona del campo arriverà.

Calciomercato Juventus, Espn: oggi incontro tra il mediano e il Barcellona

Non è un mistero che l’allenatore della Juventus cerchi per rinforzare la linea mediana un regista, un centrocampista dai piedi buoni che sappia dettare i tempi della manovra. Paredes continua ad essere una delle piste più calde, ma continuano anche ad esserci dei rumors riguardo un possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Il calciatore bosniaco avrebbe il vantaggio di conoscere già gli schemi del tecnico, visti i suoi trascorsi in bianconro. Ma come ha spiegato oggi Espn dovrebbe andare in scena in giornata un incontro proprio tra il calciatore e la dirigenza del Barcellona per capire quale sarà il suo futuro. Non è da escludere che possa anche rimanere in Spagna per giocarsi le sue chance e provare a guadagnarsi una maglia da titolare sotto la guida di Xavi.