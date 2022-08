Calciomercato Juventus, volata per Rugani | La situazione

Non ci sono solamente acquisti all’orizzonte in questa sessione estiva di calciomercato per la Juventus di Allegri.

Il campionato è ormai alle porte con la formazione bianconera che nel giorno di Ferragosto dovrà debuttare contro il sempre ostico Sassuolo. Iniziare con il piede giusto questa stagione sarà fondamentale per rimanere nel lotto delle squadre che poi si contenderanno il tricolore. Fino alla fine del mese ci sarà tempo per portare a Torino dei nuovi acquisti e si vocifera che la dirigenza sia pronta ad ingaggiare almeno un innesto per reparto.

Tuttavia in questi giorni si sta parlando anche molto delle probabili cessioni del club, qualche elemento della rosa è destinato ad andare via. Uno potrebbe essere Arthur, centrocampista che è finito nel mirino del Valencia. L’affare potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, si lavora sulla formula della sua partenza.

Calciomercato Juventus, Galatasaray pronto a investire su Rugani ma…

Ma anche in difesa potrebbero esserci presto novità, sia in entrata che in uscita. In partenza infatti potrebbe esserci Daniele Rugani, che è finito nel mirino di ben quattro squadre. Tre sono di serie A, ovvero Sampdoria, Verona ed Empoli. Questi club sarebbero pronti a contribuire a parte dell’ingaggio del calciatore, ma si sta facendo sempre più strada per lui anche l’ipotesi Galatasaray. I turchi sarebbero infatti pronti a rilevare il suo cartellino a titolo definitivo facendo un investimento importante e sarebbero pronti anche ad accollarsi l’ingaggio di circa 3 milioni di euro. Un futuro comunque ancora tutto da decidere per il centrale, i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi. E’ chiaro che una sua eventuale partenza costringerebbe la Juventus a trovare al più presto un sostituto, con Milenkovic in pole position. Decisione nelle mani del giocatore, che a quanto pare preferirebbe rimanere in serie A.