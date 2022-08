Calciomercato Juventus, accordo trovato: la trattativa può decollare

Grande attenzione a quel che potrebbe accadere nelle prossime ore per il calciomercato della Juventus.

Inutile sottolineare come ormai l’inizio del prossimo campionato sia alle porte. Nel giorno di Ferragosto la formazione allenata da Massimiliano Allegri scenderà in campo per la prima giornata affrontando il Sassuolo. Partita assolutamente da non sottovalutare, nella quale si cercheranno i tre punti per iniziare il cammino con il piede giusto.

Il tecnico bianconero e anche i tifosi attendono con ansia novità riguardo i volti nuovi che ancora devono arrivare a Torino. Mancano all’appello ancora tre tasselli, almeno uno per reparto. Anche se fondamentale sarà anche capire chi lascerà invece Torino per accasarsi altrove. Tutto aperto, insomma, e del resto ci sarà tempo fino alla fine del mese per chiudere le trattative.

Calciomercato Juventus, per Kostic bisogna trovare l’accordo con l’Eintracht

La dirigenza bianconera sta iniziando a serrare i tempi sugli obiettivi che si è da tempo posta. Uno di questi è Kostic, stella dell’Eintracht Francoforte. Sembrava essersi allontanato dalla Juventus ed invece adesso il club torinese ha messo la freccia sul West Ham, sorpassandolo. Come ha spiegato Alfredo Pedullà sul suo sito la Juve avrebbe già trovato un accordo pluriennale con il calciatore sulla base di tre milioni di euro a stagione. Rimane ovviamente adesso da trovare l’accordo con il club tedesco, che potrebbe raggiungersi attorno ai 12-13 milioni di euro più eventuali bonus. Attualmente si parla per lui di una richiesta di 20 milioni di euro da parte dell’Eintracht. Kostic sarebbe una pedina preziosa per Allegri vista la sua duttilità a livello tattico. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per mettere nero su bianco.