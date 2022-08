Calciomercato Juventus, addio Zaniolo: il “2 x 1” è travolgente

Calciomercato Juventus, addio Zaniolo. Adesso ci sarebbe un’altra rivale in pole che offrirebbe contropartite ai giallorossi.

Zaniolo alla Juventus un miraggio? Stando anche alle ultime notizie provenienti da ‘La Gazzetta dello Sport’ pare di sì. Il calciatore italiano potrebbe essere un osservato speciale da quel di Londra. L’ex capitano bianconero Antonio Conte lo vorrebbe al suo Tottenham e offrirebbe delle croccanti contropartite ai giallorossi pur di averlo subito.

Il club londinese metterebbe sul piatto i cartellini di Ndombelé e Tanganga in prestito pur di arrivare in pole per il fantasista italiano. La Juventus infatti potrebbe trovarsi superata proprio in una clamorosa beffa.

Calciomercato Juventus, fronte caldo Zaniolo | Tottenham in pole

Certamente ai club inglesi non manca il denaro ed è per questo che ogni desiderio, spesso, è una piccola certezza. Il Tottenham vuole tornare grande anche in campionato, riuscendo laddove l’anno scorso a stagione in corso Conte non è riuscito a raggiungere il vertice. Sarà una sfida molto importante viste le rivali ma con Zaniolo in più si potrebbe già pensare a tornare a fare la differenza.

Zaniolo è infatti un giocatore molto importante per il club londinese tanto che Conte offrirebbe i cartellini di due suoi giocatori in prestito pur di convincere il giocatore e il club giallorosso. Si attendono succose novità in merito all’operazione ma adesso i tempi sembrano più che maturi.