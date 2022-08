Calciomercato Juventus, Kostic in arrivo: spunta la data

Calciomercato Juventus, spunta la data per l’arrivo di Kostic a Torino. Ecco le ultime sul ricercato esterno.

Quest’ultimo ha rappresentato per tempo un grande obiettivo della Vecchia Signora, soprattutto in una fase in cui all’ombra della Mole bisognava capire con grande urgenza in che modo ovviare alle diverse sortite concretizzate tra giugno e luglio.

Approdato Di Maria, una serie di eventi ha portato Cherubini a rivolgere la propria attenzione su altri aspetti e questioni, a partire dalla cessione di de Ligt che ha costretto la dirigenza a dover fare delle valutazioni sul fronte arretrato, oltre che in quella regione centrale di campo laddove da tempo urgevano delle modifiche e presso la quale potrebbero registrarsi anche ulteriori novità nelle prossime settimane di mercato.

Non a caso, dunque, il nome di Kostic è stato relegato in una posizione secondaria in quest’ultimo mese, dopo un susseguirsi di voci e indiscrezioni iniziate già lo scorso anno. Di questi tempi, l’estate 2021, si contraddistingueva per i rumors legati ai numerosi interessamenti in Serie A per Filip, da parte non solo della Juventus ma anche di Roma, Lazio o Inter.

Calciomercato Juventus, spunta la data dell’arrivo di Kostic

A un certo punto, come emerso anche dal video circolato due mesi fa con l’esterno dell’Eintracht che ammetteva di essere prossimo al passaggio in bianconero, sembravano esserci tutti presupposti per assistere ad una fumata bianca.

Superata la fase di stallo, la pista ha assunto nuovamente vigore e, come riportato da Giovanni Albanese, spunta una data per il suo arrivo. La penna de “La Gazzetta dello Sport“, pur evidenziando una ancor presente distanza tra le parti, sottolinea come l’intenzione del club sia quello di archiviare il discorso nel prossimo futuro.

L’obiettivo è consegnare uno dei migliori assist-men d’Europa ad Allegri nella settimana dell’avvicinamento alla gara con il Sassuolo.