Calciomercato Juventus, la decisione di Rugani sul suo futuro

Il calciomercato della Juventus va avanti in queste ore con continui rumors e voci che rimbalzano dall’Italia ma anche dall’Europa.

La società non ha affatto concluso la sua campagna acquisti, tutt’altro. Finora sono arrivati tre nuovi elementi alla corte di Massimiliano Allegri ma ne dovranno arrivare altrettanti se si vorrà lottare per lo scudetto. Dunque da qui alla fine della finestra dei trasferimenti estivi dovrebbero arrivare altri volti nuovi, almeno un innesto per reparto.

I tifosi attendono con ansia mentre si avvicina il momento del debutto in campionato. Che è ormai vicinissimo. Il giorno di Ferragosto infatti la Juventus scenderà in campo per affrontare il Sassuolo. Bonucci e compagni cercheranno il primo successo stagionale, anche dal punto di vista del morale sarebbe molto importante riuscire a centrare i tre punti.

Calciomercato Juventus, Rugani non si muove da Torino

Nel frattempo la dirigenza lavora sì per gli acquisti ma anche per le cessioni. Una sembrava essere in cantiere negli ultimi giorni, vale a dire quella di Daniele Rugani. Il centrale bianconero è finito nel mirino del Galatasaray, pronto a investire una somma importante su di lui. Mentre in Italia a farsi avanti sono state Sampdoria, Verona e Empoli. Tutte e tre sarebbero state felici di affidargli una maglia da titolare. Come ha spiegato Sportmediaset Rugani ha preso una decisione importante legata al suo futuro. Vale a dire quella di non spostarsi a Torino e di essere pronto a giocarsi le sue chance quando sarà chiamato in causa. Difficile a questo punto che la Juventus possa andare alla ricerca di un altro centrale se non ci sarà alcuna partenza.