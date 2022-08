Calciomercato Juventus, è sempre più lontano | “Contatti interrotti”

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere l’argomento di maggiore discussione sotto l’ombrellone tra i tifosi bianconeri.

Si avvicina Ferragosto e per tanti non sarà solo il giorno di festa da trascorrere con amici o parenti. Sarà anche il giorno per rivedere all’opera la Juventus, che esordirà in campionato affrontando il Sassuolo. Partire bene nella nuova stagione sarà fondamentale se si vorrà puntare allo scudetto. Ma l’allenatore aspetta altri rinforzi per poter puntare in alto e ci sarà tempo fino alla fine del mese per mettere nero su bianco.

La squadra bianconera deve trovare almeno un volto nuovo per reparto. E per quanto riguarda quello offensivo si cerca un elemento che sappia giocare sì come centravanti ma anche come esterno offensivo. Allegri vuole giocatore duttili che sappiano interpretare più moduli di gioco.

Calciomercato Juventus, contatti interrotti con Mertens: andrà al Galatasaray

Per l’attacco continua ad essere molto caldo il nome di Morata, che sarebbe la prima scelta di Allegri. Ma il suo ritorno è sempre più complicato. Per questo motivo la società sta seguendo altre piste, tra cui quella che porta a Muriel. Sempre più lontana invece l’ipotesi Mertens, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Napoli.

#Mertens: contatti interrotti con la #Juve interrotti da almeno 3 giorni. Lui come #Koulibaly (che era stato accostato alla #Juve) sta facendo scelte diverse: il #Galatasaray resta in pole — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 5, 2022

Come ha sottolineato il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter infatti si sono interrotti ormai da almeno tre i giorni i contatti tra il calciatore e la dirigenza bianconera. Il belga vuole fare una scelta diversa ed è molto vicino all’accordo con i turchi del Galatasaray.