Juventus, allarme Cuadrado: a rischio per il big match

Juventus-Atletico Madrid, Juan Cuadrado potrebbe saltare l’amichevole contro i Colchoneros. Le ultime sul colombiano.

Dopo una serie di rinvii e di provvedimenti che lasciavano presagire l’annullamento definitivo della gara, Juventus-Atletico Madrid si giocherà a porte chiuse alla Continassa alle ore 18. Un’amichevole di lusso molto importante per i bianconeri, ad una settimana dall’inizio della stagione: un test che servirà a mettere in luce gli eventuali progressi della compagine di Allegri, reduci dall’ultima scialba prestazione fornita al cospetto del Real Madrid.

Secondo quanto riferito da Romeo Agresti e Giovanni Albanese, Juan Cuadrado potrebbe, però, saltare la sfida contro la compagine di Simeone. “El Panita”, infatti, non ha svolto la seduta di allenamento odierna con i compagni, ed è in dubbio per l’amichevole di domani. La freccia colombiano starebbe fronteggiando i postumi di un’indisposizione fisica, e potrebbe non essere della partita. Vi forniremo maggiori ragguagli nel caso in cui vi dovessero essere aggiornamenti in tal senso.