Juventus-Atletico: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

È il giorno della vigilia per la Juventus, che oggi sarà impegnata in un amichevole molto impegnativa per i bianconeri.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti alla Continassa (e non più in Israele) se la dovrà vedere contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, una delle squadre europee più forti in circolazione. Servirà sicuramente una prestazione molto positiva se si vorrà portare a casa la vittoria contro i colchoneros. In ogni caso per il tecnico sarà un test utile per capire il livello di preparazione dei suoi uomini quando ormai manca davvero pochissimo all’inizio del campionato.

Il 15 agosto la Juventus esordirà contro il Sassuolo e probabilmente contro gli spagnoli si vedrà in campo l’undici che poi affronterà i neroverdi di mister Dionisi. Per Allegri un compito non semplice, perchè tra infortuni e squalifiche la lista dei calciatori disponibili sarà molto corta.

Juventus, Cuadrado nel tridente offensivo ma è un punto interrogativo

In attesa che arrivino le novità sul fronte calciomercato, la formazione che dovrebbe giocare dall’inizio contro l’Atletico Madrid dovrebbe vedere Danilo e Alex Sandro come esterni, mentre al centro in coppia con Bonucci ci sarà Bremer. Fondamentale affinare in queste gare la sintonia tra di loro. In mezzo al campo c’è una vera e propria emergenza, visto che Pogba e McKennie sono infortunati e ci sono alcuni elementi in partenza. Rabiot sarà squalificato in campionato quindi probabilmente ci sarà spazio per Fagioli dall’inizio insieme a Locatelli e Zakaria.

In realtà anche in attacco di fatto le scelte di Allegri in campionato saranno limitate, visto che Kean è squalificato. Probabilmente dunque Cuadrado (se ha recuperato dopo aver saltato il test di Villar Perosa) sarà avanzato nel tridente offensivo insieme a Di Maria e Vlahovic. Ma il colombiano rimane in dubbio. I tifosi attendono con ansia proprio questo test con l’Atletico Madrid per vedere se ci saranno altri esperimenti riguardo uomini e schemi. Ma questa ipotesi ad oggi pare remota.

Juventus-Atletico Madrid potrà essere vista in diretta tv su Sky Sport 1 e in diretta streaming su Sky, con collegamento antecedente all’inizio della gara, il cui fischio d’inizio è in programma alle ore 18.