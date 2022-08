Calciomercato Juventus, 68 milioni per Milinkovic-Savic

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto per il centrocampista della Lazio: la bomba arriva dall’Inghilterra.

Sergej Milinkovic-Savic si appresta ad iniziare la sua ottava stagione con la maglia della Lazio. Sulla sponda biancoceleste del Tevere il fortissimo centrocampista serbo è ormai una vera e propria istituzione. La società di Claudio Lotito ogni estate è costretta a fare i cosiddetti salti mortali per convincerlo a rimanere e rispedire al mittente le varie offerte che gli arrivano dai più grandi club d’Europa.

C’è da dire, però, che anche il giocatore si trova molto bene a Roma, dove anche quest’anno sarà il fulcro del centrocampo di Maurizio Sarri. Non è detto, tuttavia, che nelle ultime due settimane di calciomercato possa arrivare l’offerta “irrinunciabile”. Quella che rischia di far vacillare sia l’entourage di Milinkovic-Savic che la stessa Lazio. Tra i club che negli ultimi anni hanno sempre mostrato un certo interesse per lui, oltre alla Juventus, c’è il Manchester United. E non è escluso che i Red Devils tornino presto alla carica, come riportano le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, il Manchester United prepara l’offerta per Milinkovic-Savic

Secondo il quotidiano The Telegraph, da Manchester starebbero preparando l’assalto al centrocampista nato in Spagna ma di nazionalità serba. Si parla di un’offerta importante, di circa 68 milioni di euro per Milinkovic-Savic. L’avrebbe richiesto esplicitamente il tecnico Erik ten Hag: l’ex allenatore dell’Ajax ha avuto modo di accorgersi delle molteplici criticità che caratterizzano l’ambiente United e vorrebbe dare il via ad una stagione di grandi cambiamenti. Milinkovic-Savic sarebbe l’alternativa a Frenkie de Jong: ci sono stati degli intoppi, infatti, nella trattativa per il regista del Barcellona. Insieme a laziale, da Manchester trattano anche lo juventino Adrien Rabiot. Ieri avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Juventus per la cessione del francese.