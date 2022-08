Calciomercato Juventus, via la maschera per Depay: pronto un biennale

Calciomercato Juventus, Cherubini e colleghi fanno sul serio anche per Memphis Depay. Le ultime sull’ex Lione.

In queste ore abbiamo assistito ad importanti accelerazioni sul fronte mercato, in casa Juventus e non solo. Se una delle antagoniste più importanti di questi ultimi anni come il Napoli ha trovato un accordo per il portiere Sirigu, infatti, a Torino nello stesso periodo sembrerebbe essere stato risolto un aspetto che da tempo stava rappresentando una preoccupazione per Allegri e la dirigenza tutta.

Entrambi consapevoli della necessità di intervenire anche in difesa e a centrocampo, potranno a breve abbracciare il frutto di un lavoro durato diversi mesi e che alla fine permetterà a Filip Kostic di giungere in Piemonte, garantendo alla squadra un importante upgrade in termini di rifinitura e permettendo al tecnico di poter avere ancora maggiore qualità a disposizione dopo le diverse uscite concretizzate nel mese di giugno.

Calciomercato Juventus, pronto un biennale per Memphis

Ribadendo l’importanza di quelli che dovranno essere gli interventi anche in altre zone di campo, a Torino sembrano intenzionati a continuare questa prassi di aggiustamenti riguardanti la zona avanzata. Alla luce delle difficoltà nell’arrivare ad Alvaro Morata, infatti, la dirigenza ha messo nuovamente nel mirino Memphis Depay.

Corteggiato soprattutto la scorsa estate, quando preferì da svincolato volare in Catalogna e non nel nostro campionato, fino a qualche settimana fa sembrava molto difficile ipotizzare un suo passaggio alla Juventus. Nel calciomercato, però, le sorprese sono sempre dietro l’angolo e, su tale fronte, riportiamo quanto annunciato da Sky Sport, a detta dei quali i bianconeri sono intenzionati a proporre all’olandese un contratto biennale.