Calciomercato Juventus, Morata saltato: il vice DV9 arriva gratis

Calciomercato Juventus, Morata ormai è saltato e Cherubini è alla ricerca di un vice Vlahovic: l’attaccante arriva gratis

La telenovela Morata si è chiusa probabilmente domenica nel tardo pomeriggio, quando l’attaccante spagnolo ha deciso di voler rimanere all’Atletico Madrid segnando tre gol nel quattro a zero finale con il quale la squadra di Simeone ha battuto la Juventus nell’amichevole della Continassa. Ma già prima della partita, nell’incontro che le due società hanno avuto per parlare appunto del cartellino di Alvaro, s’è capito che i margini per riportarlo a Torino non c’erano. Poi la prestazione in campo ha fatto decisamente il resto.

Adesso Cherubini è alla ricerca di un vice Vlahovic. Scartata quasi del tutto l’idea Arnautovic, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina c’è ottimismo per quello che potrebbe essere un colpo veramente importante per la prima linea di Massimiliano Allegri. Un attaccante che potrebbe arrivare a parametro zero anche se ha un ingaggio mostre (9 milioni di euro netti all’anno) sui quali la Juve sta cercando di lavorare con l’entourage del calciatore.

Calciomercato Juventus, ottimismo Depay

Il nome è quello dell’olandese Depay che si potrebbe liberare dal Barcellona senza costi per il cartellino, allo stesso modo, per intenderci, di come è arrivata la firma del giocatore la scorsa estate. Non è comunque un’operazione semplice, ci sono molti soldi in ballo e c’è una strategia da rispettare, ma la sensazione è che possa andare in porto prima della chiusura delle operazioni di mercato.

Sempre secondo il quotidiano rosa, rimane in orbita bianconera anche il nome di Martial, ma senza dubbio il profilo che piace di più è quello dell’attaccante olandese, ex Lione, che in Spagna mai è riuscito nel corso della passata stagione a dimostrare il proprio valore. E adesso con l’arrivo di Lewandowski, lo spazio per lui dovrebbe essere davvero poco.