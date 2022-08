Calciomercato Juventus, pazzesco Rabiot: 50 milioni di euro per il centrocampista francese che però prende tempo per fare l’ok definitivo

I colloqui con il Manchester United continueranno ovviamente anche nella giornata di oggi. A oltranza diremmo, soprattutto se nemmeno nelle prossime ore ci sarà la fumata bianca per il passaggio di Adrien Rabiot alla corte di Ten Hag. Sul fatto che i Red Devils vogliano il francese non ci sono dubbi, spazzati via anche nel dare il proprio ok alla valutazione che la Juventus ha fatto per il cartellino del giocatore che è di 20 milioni di euro.

Il problema a quanto pare è un altro, ed è relativo all’ok che manca di Rabiot e soprattutto della madre Veronique, che ne cura gli interessi. La richiesta fatta allo United è clamorosa: tre anni di contratto a 10 milioni di euro all’anno. E potrebbe pure non bastare visto che Rabiot vorrebbe giocare la Champions League che a Manchester, per questa stagione, vedranno con il binocolo.

Calciomercato Juventus, il dopo Rabiot

Qualora tutto andasse in porto, così come spera Allegri e così come spera Cherubini, la strategia bianconera è già segnata: tutto su Paredes, lasciando stare adesso la pista Frattesi visto che serve un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’elemento del Sassuolo. Ma per affondare il colpo per il parigino, serve che almeno uno tra Rabiot appunto e Arthur facciano spazio. Se nessuno dei due invece dovesse trovare una nuova sistemazione, allora è assai probabile che gli innesti in mezzo al campo si chiudano così.

La Gazzetta dello Sport, comunque, sottolinea come la trattativa andrà avanti fin quando non si capirà realmente quale sarò la volontà del francese. Dalle parti della Continassa, anche per una questione prettamente economica – la plusvalenza sarebbe importante – sperano che tutto possa filare liscio e che ci possa esserela stretta di mano.