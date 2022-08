Juventus-Sassuolo, goduria Allegri | UFFICIALE: si rivedono due titolari

Manca sempre meno all’inizio della stagione della Juventus, impegnata con il Sassuolo nella prima gara della stagione.

La sconfitta patita al cospetto dell’Atletico Madrid ha fatto squillare importanti campanelli d’allarme in casa bianconera, ai quali la dirigenza ha prontamente risposto non solo chiudendo l’operazione Kostic, ma anche muovendo passi importanti per l’acquisto di Memphis Depay, ormai ai ferri corti con il Barcellona.

Una mano ad Allegri la dovrà dare anche la buona sorte: il tecnico livornese spera di recuperare in tempi relativamente brevi alcune pedine che per svariati motivi non sono riusciti ad incidere nella pre-season. Una di queste è sicuramente Juan Cuadrado, out contro i Colchoneros per un’indisposizione fisica: come annunciato dalla Juventus con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, “El Panita” ha svolto regolarmente la seduta di allenamento in gruppo, e si candida quindi ad ottenere una maglia da titolare contro il Sassuolo.

Juventus, buone notizie anche da Mckennie

Ad una settimana dall’operazione di riduzione della lussazione alla spalla, Weston Mckennie ha svolto lavoro parziale con i compagni. Si tratta di un’ottima notizia per Allegri, che spera di poter contare sugli inserimenti del texano a stretto giro di posta: la scorsa stagione, dopo un inizio in chiaroscuro, l’ex Schalke si era guadagnato un ruolo da assoluto protagonista, fermato solo dall’infortunio all’Estadio de la Ceramica che ne aveva pregiudicato l’ultima parte di stagione.