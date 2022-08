Calciomercato Juventus, accordo lampo: Allegri lo lascia andare gratis

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: l’addio in prestito è sempre più vicino. Accordo dietro l’angolo: i dettagli.

Quella che è entrata nella sua fase centrale può rivelarsi una settimana chiave per il calciomercato della Juventus. Lo sbarco di Kostic a Torino è solo il preambolo della firma sul contratto dell’esterno serbo, attesa al massimo nella giornata di domani. Tuttavia, la “Vecchia Signora” è molto impegnata anche sul fronte uscite, nell’ottica delle cessioni di quelle pedine considerate non imprescindibili da Max Allegri.

Sono due le questioni più calde: tenendo per un attimo sullo sfondo la situazione legata ad Adrien Rabiot, per il quale proseguono i contatti con il Manchester United, nelle ultime ore ha subito un’accelerata improvvisa la trattativa per il trasferimento di Luca Pellegrini.

Calciomercato Juventus, Pellegrini in prestito all’Eintracht: le ultime

Come rivelato da Sky, infatti, l’ex terzino di Genoa e Cagliari è ormai diretto in Bundesliga, direzione Francoforte: l’accordo con l’Eintracht è ormai suggellato, in un’operazione che dovrebbe essere imbastita sulla base di un prestito secco. Ricordiamo che nelle scorse ore aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno anche l’Atalanta, ma gli orobici non hanno affondato il colpo, preferendo temporeggiare. Stato di impasse che ha favorito i tedeschi, che ha da poco concluso con la Juventus l’affare Kostic: e chissà che dietro i motivi del rallentamento di ieri possa c’entrare qualcosa anche questa trattativa, con Pellegrini che salvo clamorosi colpi di scena, dunque, approderà in Bundesliga in prestito. Nella giornata di domani il terzino partirà per la Germania, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto.