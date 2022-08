Calciomercato, la Juventus “frega” il Napoli per il bomber: ultim’ora shock

Calciomercato Juventus, così i bianconeri possono mettere le mani sull’attaccante seguito da tempo dal Napoli.

Quella che sta per volgere al termine è stata una giornata frenetica in casa Juventus, con i bianconeri che non solo hanno limato le ultime pendenze con l’Eintracht Francoforte per la definizione ufficiale dell’affare Kostic, con Pellegrini che farà il percorso inverso, ma hanno mosso passi concreti anche per l’acquisto dell’attaccante interscambiabile con Dusan Vlahovic.

In giornata sono emersi dei rallentamenti sul fronte Depay; o meglio, l’olandese si sarebbe preso del tempo per diradare definitivamente i dubbi sul suo futuro. Intanto, l’ultim’ora di Sky riferisce della possibilità di un sorpasso della Juventus per il “Cholito” Simeone, sulle cui tracce c’è da tempo il Napoli, alla ricerca di un vice Osimhen all’altezza. Secondo l’emittente satellitare, il sì definitivo di Aurelio De Laurentiis per suggellare l’intesa con gli scaligeri con una stratta di mano non è ancora arrivato: gli Azzurri sono stati impegnati nella definizione della trattativa Raspadori, con il contestuale approdo di Petagna al Monza. Tuttavia, il fatto che i campani non abbiano ancora chiuso per Simeone, tiene in corsa anche altri club.

Calciomercato, Juventus a fari spenti su Simeone: testa a testa con il Napoli

Ragion per cui, la Juventus starebbe cominciando ad entrare nell’ordine di idee di sferrare il blitz a sorpresa per Simeone, per far saltare il banco. Al momento quella dei bianconeri è solo ed esclusivamente un’idea, e una trattativa concreta in tal senso non è stata ancora imbastita. Cherubini, però, potrebbe strizzare l’occhio alla chance di acquistare un vice Vlahovic che conosce molto bene il campionato italiano intavolando l’affare con una formula noi proibitiva: il Napoli, infatti, sta trattando l’acquisto del “figlio d’arte” con la formula del prestito con diritto di riscatto.