Calciomercato, niente da fare per la Juventus: ufficiale il quinquennale

Calciomercato, sfuma un importante obiettivo di mercato dei bianconeri: per trovare un’alternativa in difesa bisognerà guardare altrove.

La conferenza stampa, annunciata in tutta fretta ieri pomeriggio dalla società, non lasciava spazio a dubbi. Del resto era già da una settimana che si vociferava insistentemente dell’ipotesi rinnovo. Ma da pochi minuti è arrivata anche l’ufficialità: Nikola Milenkovic ha appena apposto la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2027. Il difensore centrale serbo, nel mirino di diverse big italiane, andrà a guadagnare circa tre milioni a stagione. Un atto d’amore verso una società, quella di Rocco Commisso, che coltiva ambizioni importanti. E che ha dimostrato, anche nei fatti, di voler puntare su di lui.

Non una buona notizia invece per la Juventus, che era sulle sue tracce di Milenkovic sin dall’addio di Matthijs de Ligt. E non a caso si parlava di un possibile nuovo scontro con i rivali storici dell’Inter per il perno della difesa della Viola. Anche i nerazzurri sembravano dirigersi su di lui dopo aver perso Gleison Bremer – finito proprio alla Juventus – e avevano valutato il suo acquisto in prospettiva di un’eventuale cessione di Skriniar al Psg.

Calciomercato, Milenkovic rinnova con la Fiorentina

Milenkovic veste la maglia viola da quando aveva 19 anni e lo scorso anno aveva allungato il contratto di un ulteriore anno, fugando ogni dubbio sul fatto che potesse andare via a parametro zero. “Volevo capire il progetto e le ambizioni della società ed anche l’arrivo di Italiano è stato determinante per me – ha detto Milenkovic in conferenza stampa – Prolungai di un anno per capire, ho visto grandissime ambizioni, un progetto che va avanti, la conferma del mister e l’affetto dei tifosi. A Firenze mi sento amato ed i direttori ed il presidente hanno fatto un grande lavoro per tenermi, sono contentissimo di questa scelta”.