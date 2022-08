Juventus-Sassuolo, coup de theatre Allegri: recupero lampo top

Juventus-Sassuolo, prosegue la preparazione dei bianconeri per la prima sfida di campionato contro gli uomini di Dionisi.

Manca sempre meno al debutto in campionato della Juventus, che nella giornata di Ferragosto affronterà il Sassuolo: una gara solo sulla carta agevole, e che potrebbe nascondere diverse insidie per Di Maria e compagni, ancora alla ricerca di una chiara identità.

In tal senso, le buone notizie per Allegri giungono dall’infermeria: come riferito dal sito ufficiale del club bianconero, nella giornata di ieri ha ripreso a svolgere lavoro parziale Weston Mckennie, che ha smaltito in tempi record in problema alla spalla destra. Come evidenziato da “Il Corriere dello Sport”, inizialmente si pensava che il texano dovesse restare fermo ai box per almeno tre settimane: a questo punto, però, non è escluso un suo utilizzo già contro il Sassuolo, soprattutto se le dinamiche della gara dovessero richiedere l’ingresso in campo dell’ex Schalke. Ricordiamo che, complice l’infortunio accorso a Pogba e il prestito di Rovella al Monza sempre più vicino ad essere formalizzato, il centrocampo bianconero, costretto già a fare a meno di Rabiot per squalifica, vive già un profondo stato di emergenza.