Calciomercato Juventus, SOS in corsia: un ex Milan con panacea

Calciomercato Juventus, dopo l’addio di Pellegrini che è stato spedito in Germania, Allegri vorrebbe un esterno. Il nome ha un passato nel Milan

Dopo l’addio di Pellegrini, e con un Alex Sandro che dopo l’ultima stagione è stato messo sul mercato ma per il quale di offerte non ne sono arrivate, la Juventus sembrerebbe pronta a trovare un esterno difensivo per dare ad Allegri la possibilità, almeno ogni tanto, di scegliere chi mandare in campo. E il nome secondo il giornalista Antonio Salatino sarebbe già stato individuato.

Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano che è stato anche nel mirino della Roma di Mourinho lo scorso anno. Diogo Dalot, portoghese, conosce bene il campionato italiano per averci giocato con la maglia del Milan e sembrerebbe essere entrato nel mirino di Cherubini. Lì, al Manchester United, per lui posto non ce ne sarà nel corso di questa stagione. O almeno, sarà molto di meno di quello avuto lo scorso anno. Ecco perché anche lui vorrebbe trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, contatti con Dalot

La cosa positiva è che Dalot potrebbe partire a delle condizioni agevoli. E questo potrebbe ovviamente interessare e anche tanto la società bianconera. Bisogna però capire se Allegri sia contento di questa situazione e di questo possibile innesto di mercato, tant’è che fino al momento, oltre un abboccamento, non ci sono stati dei contatti approfonditi. Ce ne potrebbero essere di certo nelle prossime settimane fino alla fine delle trattative, soprattutto se Max decidesse di dare il via libera all’operazione.

C’è da dire però che il nome di Dalot non sembra scaldare il cuore dei tifosi della Juventus che hanno commentato la notizia sui social con molta, moltissima perplessità.