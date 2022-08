Calciomercato, sospiro di sollievo Juventus: via libera ufficiale

Calciomercato Juventus, il via libera è inaspettato: il dietrofront ufficiale rincuora i bianconeri, che meditano il grande colpo.

In una sessione di calciomercato nella quale anche un semplice annuncio può essere considerato alla stregua di un indizio importante sullo stato di una trattativa, le parole degli allenatori si caricano di un’importanza che sovente va al di là del loro peso specifico intrinseco.

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus risponde al nome di Memphis Depay: l’attaccante olandese del Lione è considerato il tassello giusto con cui implementare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri. Tuttavia, sebbene l’ex Lione abbia esternato a più riprese la volontà di cambiare aria, nelle ultime ore si sarebbe preso del tempo per fugare una volta per tutte ogni singolo dubbio. Legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2023, Depay sta discutendo con i blaugrana la rescissione del suo contrattuale: ingolosito dalla possibilità di approdare alla Juventus, è monitorato con attenzione anche dal Tottenham, con il duo Paratici-Conte che potrebbero giocare l’ennesimo scherzetto alla grande ex.

Calciomercato Juventus, le parole di Moyes su Depay

Nelle ultime ore il “The Guardian” aveva rilanciato anche la candidatura del West Ham, che si sarebbero resi protagonisti di sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. A fare chiarezza su queste voci, però, ci ha pensato l’allenatore degli “Hammers”, David Moyes, che nell’antivigilia della gara con il Nottingham Forest ha esternato il suo punto di vista in merito ai rumours che hanno accostato con una certa insistenza Depay alla squadra. L’annuncio è una sentenza: “Non siamo interessati a lui.”