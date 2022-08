Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Kessié: decisione UFFICIALE

Calciomercato Juventus, un vero e proprio fulmine a ciel sereno in casa blaugrnana. Ecco cosa sta succedendo in Spagna.

Come scrivono da ‘Sport.es’, il Barcellona avrebbe avviato la cosiddetta ‘quarta leva’ vendendo il 24,5% del Barca studios a Orpheus Media, società gestita da Jaume Roures, per un valore totale di ben 100 milioni di euro.

Con questa operazione il club blaugrana potrà registrare, soltanto, alcuni giocatori per l’esordio di campionato previsto sabato contro il Rayo Vallecano al Camp Nou. In tal senso, il centrocampista svincolato dal Milan e che piaceva alla Juventus, Kessié, non sarebbe stato ancora tesserato.

Calciomercato Juventus, Kessié e la svolta improvvisa

Come scrivono dalla Spagna, dal portale ‘Sport’, la dirigenza del club spaganolo starebbe lavorando contro il tempo per ottenere, il prima possibile, le iscrizioni dei cinque acquisti e dei due rinnovi chiusi quest’estate nell’attuale sessione di mercato.

Il centrocampista Kessié non figura ancora come registrato e probabilmente con questi nuovi introiti potrebbe, finalmente, essere registrato definitivamente nel suo nuovo club. Proprio Kessié era un osservato speciale dei bianconeri che l’avrebbero voluto in rosa anche e soprattutto per le sue doti tecniche.