Calciomercato Juventus, il saluto social di Milinkovic scatena il giubilo bianconero

Calciomercato Juventus, sono bastate quattro parole su Instagram per infiammare improvvisamente la tifoseria juventina.

Al tempo dei social basta davvero poco per infiammare una tifoseria. A maggior ragione se è il diretto interessato, inconsapevolmente, a regalare un “indizio” di mercato. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, da tempo oggetto del desiderio della Juventus. E di conseguenza anche degli aficionados bianconeri, i quali sognano che un giorno non molto lontano il centrocampista della Lazio possa vestire la maglia della Signora.

La sensazione, però, è che il fortissimo calciatore serbo – cercato anche da diverse squadre della Premier League – sia destinato a restare nella Capitale. Quella di Claudio Lotito, presidente biancoceleste, è “bottega cara” come si suole dire. E difatti proprio nella giornata odierna il vulcanico patron del club capitolino ha ribadito la volontà di voler tenere il giocatore, ricordando che il prezzo del cartellino vale ben più di 50 milioni.

Calciomercato Juventus, gli auguri all’amico Kostic hanno fatto vibrare i cuori dei tifosi

Dunque, stando alla parole di Lotito, il mercato della Lazio in uscita sarebbe ormai chiuso. Blindato. Oltre a Milinkovic-Savic non partirà neanche Luis Alberto. Sarà davvero così? Staremo a vedere: solo il tempo potrà dircelo. Nel frattempo il “Sergente”, come lo chiamano i tifosi della Lazio, oggi ha voluto fare il suo personale augurio ad una persona speciale, il compagno di nazionale Filip Kostic, appena trasferitosi ufficialmente alla Juventus. C’era anche il commento di Milinkovic-Savic tra quelli di “in bocca al lupo” all’ex Eintracht Francoforte per la nuova avventura torinese.

Quattro semplici parole che tuttavia hanno scatenato i tifosi bianconeri, che hanno colto l’occasione per “consigliare” al laziale di seguire le orme del suo connazionale.